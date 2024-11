Gaeta.it - Donna perseguita dall’ex compagno: divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La recente vicenda di atti persecutori a Crotone ha suscitato preoccupazione e interesse tra i cittadini, evidenziando situazioni di emergenza legate alla violenza domestica. Unadi 31 anni, soggetta a indagini per il reato di stalking, ha ricevuto dalla Polizia di Stato un’ordinanza didinei confronti del suo ex, con l’aggiunta dell’obbligo di indossare unper il monitoraggio.Le condotte persecutorie dellaDopo una serie di investigazioni condotte dalla Squadra mobile di Crotone, che sono state attivate a seguito di una denuncia presentata dall’uomo, emerge un quadro inquietante. Laavrebbe attuato comportamenti intimidatori che comprendono pedinamenti, aggressioni fisiche e minacce dirette, culminando in circa tremila chiamate telefoniche, di cui molti tentativi fatti in modo anonimo.