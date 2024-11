Scuolalink.it - Cybersicurezza 2025: nuovi pericoli arrivano dall’intelligenza artificiale

Leggi su Scuolalink.it

Nel, il panorama dellasarà profondamente trasformato dall’uso crescente di tecnologie avanzate come l’intelligenza(IA) e l’informatica quantistica. Secondo gli esperti di Check Point Software, queste innovazioni rappresenteranno tanto una risorsa quanto una minaccia, aprendoscenari di vulnerabilità per individui e aziende. Intelligenza: una lama a doppio taglio Gli hacker stanno già sperimentando tecnologie di IA per sviluppare attacchi più complessi e personalizzati. Le previsioni per ilindicano una maggiore diffusione di: Malware adattivi: software malevoli capaci di evolversi autonomamente per aggirare le misure di sicurezza. Phishing avanzato: campagne fraudolente estremamente personalizzate, difficili da individuare anche per gli utenti più esperti.