Quotidiano.net - Bando formazione digitale in carcere, offerte fino a 7 febbraio

C'è tempoal 7per partecipare alda 5 milioni di euro "Fuoriclasse", per ladei detenuti, promosso e sostenuto dal Fondo per la Repubblica, in collaborazione con il Cnel e il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. E' quanto si legge in una nota secondo cui l'obiettivo è il reinserimento sociale delle persone detenute attraverso la, per contrastare il fenomeno della recidiva. Come ricorda il comunicato solo il 6% del totale dei detenuti risulta coinvolto in percorsi diprofessionale. Tuttavia, in termini di corsi offerti, tra il 2021 e il 2023, è aumentato sia il numero di detenuti iscritti che i corsi attivati, le cui tipologie più frequentate includono settori quali cucina e ristorazione, giardinaggio e agricoltura, edilizia.