Alessano | 26enne morto durante la sua festa di compleanno Indagine in corso

Sarà l’autopsia a determinate le cause della morte di Pierpaolo Morciano, undiche ieri sera si è accasciato in via della Giudecca ed è spirato dopo aver inalato del protossido di azoto da un palloncino.La tragedia si è consumata davanti agli occhi dei suoi amici con cui il giovane si era ritrovato per festeggiare il suo.A risultare fatale per il malcapitato sarebbe stata la cosiddetta ”droga della risata”, il gas esilarante contenuto nei palloncini gonfiabili il cui uso si sta diffondendo in modo preoccupante soprattutto tra le fasce più giovani.Inutili i tentativi di socda parte del personale del 118 che ha provato a rianimare la vittima. Sul posto si sono portati anche i Carabinieri per raccogliere ogni informazione utile alle indagini.Sgomento tra familiari, amici e conoscenti per un destino tragico e beffardo che ha tolto la vita ad un ragazzo proprio mentre facevaper il suo