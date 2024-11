Lanazione.it - Ai cancelli della paura. La rabbia dei licenziati

Doppio appuntamento oggi sulla crisi occupazionale in Valdarno. Dalle 10 alle 12, di fronte aidello stabilimento Abb E-Mobility di San Giovanni Valdarno, si terrà l’assemblea convocata dalle sigle sindacali, che hanno indetto uno sciopero di due ore, su vari turni, in segno di protesta contro la decisione dell’azienda di avviare la procedura di licenziamento collettivo per 33 dipendenti a tempo indeterminatomultinazionalegreen economy. Il polo d’eccellenza di via dell’Energia conta in tutto 371 addetti. Una notizia che nei giorni scorsi ha destato sconcerto e preoccupazione nella comunità valdarnese. Al presidio, organizzato da Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil, ci sarà anche il sindacocittà del Marzocco Valentina Vadi, che ha chiesto "soluzioni alternative alla scorciatoia del licenziamento".