Zonawrestling.net - AEW: Che fine ha fatto Danhausen?

Leggi su Zonawrestling.net

sta vivendo un periodo di assenza dagli show della All Elite Wrestling che si protrae ormai quasi da un anno. L’ultima apparizione del peculiare personaggio risale a Worlds End nel dicembre 2023, e le ultime notizie sulla sua situazione meritano un approfondimento.La situazione contrattuale dicon la AEWSecondo quanto riportato da Fightful Select,non rientra attualmente nei piani creativi della federazione di Tony Khan. Le comunicazioni tra le parti sarebbero ridotte al minimo da oltre sei mesi, limitandosi alle richieste di approvazione per gli show indipendenti, una prassi standard per i talent sotto contratto con la AEW.Le frustrazioni creative e il mancato ritornoIl rapporto trae la AEW ha vissuto momenti di tensione. “Very Nice, Very Evil One” avrebbe espresso direttamente a Tony Khan le proprie frustrazioni riguardo ai piani per il suo ritorno dall’infortunio, piani che sono stati successivamente modificati.