Secoloditalia.it - Trump “federatore” del voto cristiano (con exploit cattolico). La riscoperta del divino contro lo stress woke

Leggi su Secoloditalia.it

“Tutti nemici della vita”, sembrava dire Papa Francesco, parlando della posizione cattolica sulUsa. Da un latonemico dei migranti, dall’altro Harris, nemica della vita nascente. Però, fra le righe, qualcosa non quadrava e ilmedio non si è fatto sfuggire che, tutto sommato, se sull’immigrazione il dibattito, anche teologico, è ancora aperto, sull’aborto di dubbi ce ne sono pochi. “Chi abortisce assolda un sicario”, ha ribadito Bergoglio, in un momento in cui il dibattito sull’aborto negli Stati uniti è più aperto che mai, riproposto proprio da Donalde dai suoi, con grande favore della destra religiosa di tutto il mondo.I votanti cattolici e la vittoria diProprio sulsi innesta una parte consistente della vittoria di, che, al contrario di Biden, non è, ma sui temi etici è percepito molto più vicino, da parte di tutte le confessioni cristiane con orientamento conservatore.