PS5 Pro, uno YouTuber trasforma la console di Sony in un PC con LED e un raffreddamento a liquido

Il content creator TechMagnet ha deciso dire PS5 Pro in una sorta di PC da gaming, racchiudendo l’hardware della nuovadiin un case tipico dei Personal Computer, con tanto di un nuovo sistema di.Loha pubblicato un paio di video sui propri canali social, dove prima fa a pezzi la confezione di PlayStation 5 Pro e poi dà il via ad una sorta di teardown della, smontando con grande attenzione tutta la componentistica interna del nuovo prodotto di.Nel fare questo TechMagnet ha descritto anche alcuni dei passaggi che ha compiuto per smontare PS5 Pro in modo efficace, senza rovinare l’hardware presente nella macchina da gioco, svelando in seguito i passaggi compiuti per creare le parti modulari da inserire nella scheda madre di PlayStation 5 Pro.