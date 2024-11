Anteprima24.it - Limatola, al via i tirocini di ‘Inclusione Sociale’

Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune di, in collaborazione con l’Agenzia per il Lavoro Mestieri Campania, ha attivato, nei giorni scorsi,di Inclusione sociale nell’ambito del Programma nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) – “Programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori – Gol”.Isono rivolti ai beneficiari del Programma Gol, con età compresa tra i 18 e i 65 anni, inseriti nel Percorso 4-Lavoro e inclusione e che risultino assegnatari dell’indice di profilazione 104 dopo la stipula del Patto di Servizio presso il Centro per l’Impiego di competenza. L’iniziativa mira a favorire l’inclusione sociale e professionale dei cittadini attraverso percorsi formativi e professionalizzanti.Ioffriranno ai partecipanti la possibilità di acquisire competenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, rafforzando le loro capacità e la loro autonomia.