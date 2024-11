Gaeta.it - Infortunio in moto nelle colline di Amandola: soccorsi tempestivi per un cinquantunenne

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un incidente che ha coinvolto unciclista si è verificato oggi a Moglietta, una località situatadi. Un uomo di cinquantanove anni, residente a Pollenza, ha perso il controllo della suaEnduro, riportando gravi conseguenze a causa di una caduta in una zona difficile da raggiungere. L’episodio ha richiesto un intervento rapido per consentire il soccorso e il trasferimento del ferito in ospedale.L’intervento del soccorso alpinoAttorno alle 12:00, è scattato l’allerta per il Soccorso Alpino e Speleologico Marche, che ha inviato una squadra dalla stazione di Montefortino. L’elicottero Icaro 02 è stato attivato in supporto ai soccorritori a terra, dato che, secondo le informazioni iniziali, l’uomo aveva riportato un trauma cranico a seguito dell’incidente.