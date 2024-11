Gaeta.it - Violenza domestica: arrestato un 28enne per aggredire la fidanzata a Luogosano

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio diha scosso, un piccolo comune in provincia di Avellino. Un giovane di 28 anni, coinvolto in un rapporto di coppia, è stato denunciato dai carabinieri per lesioni e minacce aggravate. Questo grave episodio è emerso dopo che laha rifiutato di consentire al partner di controllare il suo smartphone, un gesto che ha innescato una reazione violenta da parte del giovane.Il fatto e l’intervento delle forze dell’ordineLaè avvenuta a Fontanarosa, dove la coppia si trovava al momento dell’incidente. Il, che sembra avere problemi di gestione della gelosia, ha aggredito la ragazza con schiaffi e pugni, infierendo su di lei in un momento di tensione. Dopo aver subìto l’aggressione, la giovane ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine per denunciare l’accaduto.