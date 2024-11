Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 16-11-2024 ore 15:30

DEL 16 NOVEMBREORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDINUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA– NAPOLI VIA FORMIA, PER LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA LA CIRCONE È SOSPESA TRA PRIVERNO E FORMIA; PREVISTE LIMITAZIONI E CANCELNI PER ALCUNI TRENI INTERCITY, INTERCITY NOTTE E REGIONALI, MENTRE SONO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI NELLA TRATTA INTERROTTA. TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 20 NOVEMBRE.IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE DA IERI E FINO AL 15 APRILE E’ SCATTATO L’OBBLIGO DI CATENE DA NEVE A BORDO O DI PNEUMATICI INVERNALI PER TUTTI I VEICOLI A MOTORE SULL’INTERA RETE VIARIA REGIONALE: SONO ESENTI DALL’OBBLIGO MOTO E MOTOCICLI A 2 RUOTE, CHE POTRANNO CIRCOLARE MA SOLO IN ASSENZA DI NEVE O GHIACCIO SUL MANTO STRADALE.