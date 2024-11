Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri innamorato: chi è la sua fidanzata

Leggi su Anticipazionitv.it

, noto ex cavaliere del trono over, ha lasciatoa maggio 2023 e sembra abbia ritrovato l’amore. La curiosità intorno alla sua vita non si è mai spenta. Negli ultimi tempi, l’interesse dei fan è stato catturato dalla possibile nuova relazione con Gabriella Cofano, una giovane studentessa universitaria. La ragazza, originaria di Taranto, sembra condividere connon solo la città ma anche la passione per i viaggi. Questa storia potrebbe rappresentare perun nuovo capitolo sentimentale dopo le esperienze passate. Ma chi è Gabriella e cosa si sa della loro relazione? Scopriamo i dettagli sulla nuova vita dell’ex protagonista del talk show di Maria De Filippi.Gossip, chi è Gabriella Cofano: la presuntadiGabriella Cofano, la ragazza che sembra aver conquistato il cuore di, è una studentessa di economia e gestione aziendale.