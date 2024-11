Ilfoglio.it - Remo Remotti, larger than life

Cento anni fa, il 16 novembre 1924, nasceva a Romatti, pittore, scultore, attore, umorista, cantante, performer, scrittore e chissà cosa ancora. Quando è morto, il 21 giugno 2015, di anni ne aveva poco più di novanta e comunque restavano troppo pochi per poterlo rappresentare tutto,com’era. A come aneddoti E allora, siccome non si sa mai bene da dove cominciare a raccontare chi fosse, si mettono insieme gli aneddoti. Tipo che era figlio della buona borghesia romana, ma anche della chiesa cattolica e del fascismo: "Praticamente sono nato nella merda" concludeva caustico. B come Berlino Che nel 1968 se ne va a Berlino e vive in prima linea rivoluzione e avanguardie: ma si innamora anche "di una tedeschina di 28 anni, caruccia", cosa che fa saltare non solo il matrimonio, ma anche, che un giorno si ritrova nudo in mezzo alla strada e viene gentilmente accompagnato in manicomio dai pompieri (dice lui: "Il manicomio tedesco era molto bello, c’era addirittura un supermercato").