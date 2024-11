Ilfattoquotidiano.it - “Putin non tratterà mai la pace in Ucraina senza aver ripreso il Kursk”. Zelensky agli alleati: “Mosca vuole la nostra capitolazione”

Russia,, Europa e Stati Uniti ripetono la stessa cosa da quando Donald Trump ha vinto le elezioni: la guerra deve finire entro il 2025. Poi, però, ci sono le condizioni per lae qui la distanza tra Kiev erimane ancora troppa. La Federazionesfruttare questi mesi di vuoto politico in America per capitalizzare il più possibile sfruttando una superiorità che diventa sempre più evidente col passare delle settimane e le continue conquiste territoriali, specialmente nel Donetsk. E adesso il prossimo obiettivo di, come spiega al Washington Post Konstantin Remchukov, caporedattore del quotidiano russo Nezavisimaya Gazeta, è quello di non sedersi al tavolo delle trattative prima diil controllo su tutta la regione del: il territorio russo non può diventare per il capo del Cremlino oggetto di negoziati.