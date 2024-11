Gaeta.it - Pianificazione e assegnazione delle forze di polizia

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Rinforzi in arrivo per la sicurezzaprovince abruzzesi: 74 nuovi agenti diLa sicurezza pubblica nelle quattro province abruzzesi sta per ricevere un significativo potenziamento, grazie all’arrivo di nuovi agenti di. Sono stati annunciati rinforzi per le questure locali, un importante passo avanti per garantire maggiore protezione ai cittadini. Questo piano di, che coinvolge un numero considerevole di agenti, risponde alle esigenze di sicurezza di un territorio che, come sottolineato dai rappresentanti locali, richiede una costante attenzione.Il Piano didi agenti dellaprevede l’invio di un totale di 74 nuovi agenti nelle province di L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo. Luigi D’Eramo, sottosegretario all’agricoltura, alla sovranità alimentare e alle foreste, oltre ad essere un apprezzato esponente della Lega, ha confermato questa importante notizia in un comunicato stampa.