Paul batte Tyson, lo youtuber 27enne vince ai punti

Davanti a 80 mila persone presenti All’AT&T Stadium di Arlington, Texas, e ai tantissimi radunati davanti alla tivù, con lo streaming di Netflix che ha riscontrato problemi in tutto il mondo, Italia compresa, a causa del grande afflusso, loJakeha sconfitto Mike. La sfida, strutturata con regole speciali: guanti da 14 once, round di due minuti e un totale di otto riprese, ha visto l’ex campione del mondo, di 58 anni, tornare sul ring dopo quasi vent’anni. Una sfida impari (31 anni di differenza tra i due), con Iron Mike che ha ceduto alla superiorità atletica del rivale. La vittoria diè arrivata per decisione unanime dei tre giudici dopo otto round.: «è una leggenda, non sarei qui senza di lui»«è una leggenda, è stato un onore. Non sarei qui oggi senza di lui.