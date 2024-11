Ilrestodelcarlino.it - Isola dei Platani alla riscossa: tre domeniche tra dj set e concerti

Trecon dj set e musica dal vivo nell’dei, per attirare visitatori nel ’salotto buono’ cittadino. Si comincia domani alle 17 in piazza Don Minzoni, dove andrà in scena il primo dei tre appuntamenti prenatalizi promossi da Cna sotto le insegne ’Connessioni musicali’, con il dj set firmato Teo Mandrelli. Cna organizza un mini ciclo, da domani al 1° dicembre. Obiettivo: "offrire intrattenimento a giovani e famiglie, valorizzare il centro cittadino, sostenere attività commerciali e pubblici esercizi, facendo immergere Bellaria Igea Marina nel clima natalizio in continuità con il palinsesto di eventi di fine anno approntato da Verdeblu e Comune". "Una ricca anteprima della programmazione natalizia – spiega il Comune – secondo un format che prevede live set e dj set dalle 17 e dalle 20: garantendo una selezione di generi capace di soddisfare ogni gusto e proponendo un mix che spazierà dmusica elettronicadance, con le hit più amate del momento, per dare un ritmo vivace e contemporaneo alle serate invernali".