Iltempo.it - I fascistinesi: studenti ProPal in piazza, Meloni e Bernini imbrattate di sangue

Le mani insanguinate sul volto della Premier e del ministro. Il fantoccio di Valditara dato alle fiamme, atti di vandalismo, scontri con le forze dell'ordine, studentesse in reggiseno e cortei da nord a sud. Il «Noday- Atto II», andato in scena ieri in circa 35 città, ha visto scendere inla Rete deglimedie universitari, Cambiare Rotta, Osa e altre sigle che hanno sfilato per i centri urbani in quello che è stato definito «Atto II» delle proteste contro il governo. E in queste proteste c'è di tutto: dal «no» ai tagli alla scuola, all'abolizione dell'alternanza scuola-lavoro e fino alla guerra in Medio Oriente, ovviamente solo in chiave pro Palestina. Anche se a Torino i pro Pal se la sono presa un po' anche con il segretario del Pd, Elly Schlein, la cui immagine è stata inserita in alcuni cartelli con foto di esponenti politici italiani con il volto coperto da una mano insanguinata e la scritta «complice del genocidio».