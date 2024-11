Bergamonews.it - “Giurato numero 2”, Clint Eastwood riflette sui concetti di verità e giustizia nelle società

Titolo:2Titolo originale: Juror #2Regia:Paese di produzione / anno / durata: Stati Uniti / 2024 / 114 min.Sceneggiatura: Jonathan A. AbramasFotografia: Yves BélangerMontaggio: David S. Cox, Joel CoxSuono: Mark MancinaCast: Nicholas Hoult, Toni Collette, J.K. Simmons, Chris Messina, Gabriel Basso, Zoey Deutch, Cedric Yarbrough, Leslie Bibb, Kiefer Sutherland, Amy Aquino, Adrienne C. Moore.Produzione: Dichotomy Films, Gotham Group, Lightnin’ Production Rentals, Malpaso Productions, Warner Bros.Distribuzione: Warner Bros ItaliaProgrammazione: Conca Verde Bergamo, UCI Cinemas Orio, UCI Cinemas Curno, Arcadia Stezzano, Starplex Romano di Lombardia, Treviglio Anteo SpazioCinema, Garden ClusoneUna comunità è fatta da singoli, da persone non perfette e perfettibili, che vivono nel proprio individualismo e in questo si rispecchiano, anche se nel mezzo di un giudizio nei confronti di un presunto omicida.