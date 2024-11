Movieplayer.it - Deadpool, TJ Miller contro Ryan Reynolds: "è una persona insicura e mi ha ferito"

Leggi su Movieplayer.it

TJvuole tornare per4. nonostante abbia giurato di non lavorare mai più conper via del suo atteggiamento scorretto nei suoi confronti. TJ, noto per il ruolo di Weasel nei primi due film di, ha rivelato di essere interessato a tornare nel franchise, nonostante avesse dichiarato in passato di non voler mai più lavorare condato l'atteggiamento dell'attore nei suoi confronti. Le sue affermazioni hanno acceso i riflettori su un possibile rientro nel Marvel Cinematic Universe (MCU), ma il suoverso passato potrebbe complicare i piani. Un passato tumultuoso conNel 2022,aveva criticato apertamente, definendolo un "tipo insicuro" e sostenendo che l'attore fosse stato "orribilmente cattivo" con lui sul set.