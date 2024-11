Thesocialpost.it - Autonomia e premierato, tensione nel governo: Salvini avverte Meloni, Tajani si sfila

Un terremoto politico scuote ildopo la sentenza della Corte costituzionale, che ha demolito il disegno di legge sull’differenziata, targato Calderoli. La reazione del vicepremier Matteoè immediata: rilanciare subito il ddl in Parlamento e avvertire la premier Giorgiache, senza, anche il progetto di riforma sulrischia di naufragare.: “prima di tutto”Durante un incontro conin Umbria,ha ribadito la sua posizione: «Le riforme dell’e delcamminano insieme». Il leader della Lega, determinato a procedere rapidamente, non intende aspettare. «L’ha tempi più rapidi, è prevista dalla Costituzione», avrebbe sottolineato, confermando la priorità del Carroccio.Anche il viceministro Claudio Durigon conferma la linea dura: «Torniamo subito in Parlamento per modificare le norme impugnate dalla Consulta e andiamo avanti».