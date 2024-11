Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 16 novembre: Paul Scholes ed altre ricorrenze

Peccato, perché in Premier League si fermò a 499 partite. Ecco a voi il suo 'curriculum': 11 campionati, due Champions, una Coppa Intercontinentale, un Mondiale per club e tanto altro con la maglia del Manchester United. Giù il cappello davanti a Paul Scholes, nato il 16 novembre 1974. Compiono ottant'anni Colin Harvey e Franco Lancini: l'inglese vinse con l'Everton uno 'scudetto', una FA Cup e una Supercoppa inglese (bissata poi da manager dei 'Tofees'). L'italiano disputò 63 gare in Serie A e 133 nel torneo cadetto. Festeggia mezzo secolo anche William Viali, 184 partite nel massimo campionato e 106 (compresi due spareggi) in B.