Studente con certificazione DSA | promozione assicurata all’esame di Stato? Ecco cosa hanno detto i giudici

Leggi su Orizzontescuola.it

Il ricorrente, nel caso in commento, non contestava la correttezza dei voti insufficienti che gli sono stati attribuiti in ben 5 materie su 11, ma solo che la Scuola non lo abbia messo nelle condizioni di conseguire una valutazione sufficiente, per non avere adempiuto ad alcuni obblighi previsti dal PDP per non avere predisposto nel corso dell’anno scolastico interventi di recupero delle carenze rilevate per non avere informato tempestivamente i genitori e per non avere tenuto conto del disagio che gli deriverebbe dallodi figlio adottivo.L'articoloconDSA:di