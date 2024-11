Oasport.it - Quanti soldi guadagnano Tyson e Paul per il match di esibizione? Cifre sbalorditive

Poche ore alla sfida tra Mikee Jakeche segna il ritorno sul ring di Iron Mike e la continuazione della carriera pugilistica dell’uomo che si è guadagnato una signora popolarità su YouTube prima di dare anche spazio alla sua vena pugilistica.Un combattimento, questo, che ha visto scomodarsi per le opinioni una larga parte dei migliori uomini della boxe di questa epoca e anche di altre epoche passate. C’è chi, come Anthony Joshua, prega cheesca sano dalla notte di Arlington e chi, invece, comeFury e Lennox Lewis, ritiene il nativo di Brooklyn in grado di sconfiggere un avversario di 31 anni più giovane.La sfida di stanotte, va ricordato, si terrà sulla distanza delle 8 riprese da 2 minuti ciascuna, i guantoni saranno da 14 once e non ci sarà giudizio arbitrale finale di giudici professionisti.