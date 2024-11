Lapresse.it - Pupi Avati, successo per me non è essere Amadeus ma Fellini

“Mi sono detto invidioso perché mi sembra totalmente ingiusto che gli altri abbiano delle cose che io non ho. Soprattutto in ambito della qualità delle cose. Io sono invidioso nei riguardi non tanto del, perché se ilè diventare, è davvero l’ultima cosa al mondo che vorrei. Invece vorrei diventare un grande regista, tipo Federico“.A confessarlo a Nunzia De Girolamo è il regista.“Cito sempre lui – ha proseguito – perché è della mia terra, perché è fatto anche lui della cultura contadina. Ecco, diventare, io voglio diventare, anche io voglio avere tutte queste cose. L’invidia che più mi ha logorato? None non esserlo ancora diventato. Perché non ho fatto un film di, non l’ho ancora fatto. Io credo che le energie fondamentali delle persone siano la gelosia, che è fondamentale, ed anche l’invidia.