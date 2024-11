Formiche.net - Pechino sfida SpaceX alzando la posta con Long March 9 e Haolong

Anche la Cina mira a ridefinire i confini dell’esplorazione spaziale e a rafforzare la sua posizione nella competizione globale con un’ambiziosa serie di innovazioni tecnologiche che puntano a ridefinire il panorama della Space economy globale. Tra questi sviluppi, emergono due progetti di spicco che è bene osservare: il razzo9, concepito come una risdiretta allo Starship di, e la navetta spaziale Hao, progettata per garantire un rifornimento più efficiente alla stazione spaziale Tiangong.Presentato durante l’Airshow di Zhuhai, il9 si distingue come un razzo super-pesante con capacità di carico impressionanti: fino a 100 tonnellate in orbita terrestre bassa e 50 tonnellate verso l’orbita lunare. Questi numeri collocano il9 tra i più potenti vettori mai concepiti, rendendolo essenziale per ambiziosi progetti cinesi come l’International lunar research station, prevista verso il 2030, e un’ipotetica centrale solare spaziale in orbita geostazionaria.