Ilfattoquotidiano.it - Meloni chiude la campagna elettorale in Umbria: “Schlein sia seria e risponda su Fitto, non a me ma agli italiani”

“Da giorni chiedo alla segretaria del Partito Democratico di dire quale sia la posizione ufficiale del Pd” su“e non riesco ad avere una risposta. Ellydice: ‘Non devo rispondere alla‘. Non deve rispondere a me ma ai cittadini, le persone serie fanno cosi’. Rimango basita. Penso che ciascuno si debba assumere la responsabilita’ delle proprie scelte”. Lo ha detto la presidente del Consiglio e leader di FdI, Giorgia, a Perugia per la chiusura delladel centrodestra per le Regionali in.L'articololain: “siasu, non a me ma” proviene da Il Fatto Quotidiano.