L’energia pulita è un diritto | ecco le proposte del Forum DD per un welfare energetico locale

La crisi climatica e le politiche per contrastarla stanno generando nuovi rischi sociali che espongono soprattutto la popolazione più vulnerabile. La funzione delva quindi riletta in una prospettiva eco-sociale, con particolare attenzione alla questione dell’accesso al: occorre arrivare alla definizione di unche riconosca l’accesso alrinnovabile e all’efficientamentodei consumi comedi cittadinanza e il protagonismo delle persone nella transizione comesociale e istanza di partecipazione democratica.È questa la riflessione al centro della conferenza “. Una nuova frontiera di giustizia sociale e ambientale di fronte alla crisi climatica”, in corso a Roma il 15 e il 16 novembre e organizzata dal Disuguaglianze e Diversità.