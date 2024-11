L’Argentina perde Messi va dall’arbitro e lo insulta | Tu eres un cagon VIDEO

Leggi su Sportface.it

viene sconfitta a sorpresa dal Paraguay e Lionelle staffe. La Pulce, dopo la delusione dell’eliminazione prematura con l’Inter Miami nella corsa al titolo, anche con l’Albiceleste va incontro a una serata molto deludente. E dopo la sconfitta della Seleccion, l’attaccante ex Barcellona e Psg è andatoper parlare con lui a muso duro e sono volati degli insulti, come riferisce la stampa locale. “Tuun, no me estas gustando”, avrebbe dettoal direttore di gara, vale a dire “Te la stai facendo sotto, non mi stai piacendo”. Per queste parole Leo non è stato espulso e nemmeno ammonito. Di seguto ecco il.https://twitter.com/i/status/1857238888953020884vae lo: “Tuun” () SportFace.