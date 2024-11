Zonawrestling.net - Kenny Omega: “NJPW e non AEW per il mio ritorno? A loro devo tantissimo”

è ai box da quasi un anno a causa dei gravi problemi di salute dovuti alla diverticolite che hanno richiesto anche un intervento chirurgico. Recentemente The Cleaner è apparso all’evento Power Struggle della New Japan Pro Wrestling dove ha gettato le basi per un match contro l’attuale campioneStrong Openweight Gabe Kidd da disputare a inizio 2025 a AEW xWrestle Dynasty. Sebbene al PPV rappresenterà la AEW,ha scelto un ringper il suoe in un’intervista con Sean Ross Sapp ha spiegato i motivi.“Sento di doverli ripagare in qualche modo”Molto chiaramenteha motivato la sua scelta così: “Molte persone, non solo in Giappone ma anche a livello internazionale, non sapevano chi fossi finché non ho fatto grandi cose nella New Japan.