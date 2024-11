Oasport.it - Dove vedere in tv la Cinque Mulini 2024: orari, programma, streaming

A San Vittore Olona si terrà domenica 17 novembre la tradizionaledi cross: alle ore 11.20 ci sarà il via della gara femminile, sulla distanza di 6.2 km, mentre alle ore 12.00 ci sarà lo start della prova maschile, sulla distanza dei 10.2 km.Tra le donne saranno al via Nadia Battocletti, Federica Del Buono, Ludovica Cavalli, Valeria Roffino, Valentina Gemetto, Aurora Bado, Micol Majori, Rebecca Lonedo, Elisa Palmero, Nicole Reina, Gaia Colli e Federica Zanne, mentre tra gli uomini saranno in gara Pietro Arese, Ossama Meslek, Osama Zoghlami, Daniele Meucci, Nekagenet Crippa, Luca Alfieri, Cesare Maestri, Samuel Medolago e Jacopo De Marchi.La diretta tv sarà fruibile su Rai Sport HD dalle 11.15 alle 12.45, mentre la diretta, sarà disponibile su Rai Play dalle 11.15 alle 12.