Lanazione.it - Circonvallazione, i dubbi: "Progetto non è pronto"

Leggi su Lanazione.it

"Ilper ladi Altopascio non è, quindi anche trovare le risorse finanziarie, 35-40 milioni di diventa impossibile". Parole di Azione Altopascio secondo cui la viabilità alternativa si allontana inesorabilmente. " A distanza di quasi due anni dal consiglio comunale aperto del gennaio 2023 e dopo gli impegni, ad oggi disattesi, presi con la cittadinanza dall’allora presidente della Provincia Luca Menesini, di realizzare ildi fattibilità dell’opera entro marzo 2023, poco o niente è stato fatto oltre al protocollo di intesa che peraltro non ha prodotto alcun seguito – si legge nella nota – la Regione, nella passata legislatura, aveva infatti finanziato con 200.000 euro lo studio di fattibilità per quest’opera strategica. Sarebbe poi spettato alla Provincia intervenire con risorse aggiuntive.