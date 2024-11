Anteprima24.it - Cinque galassie ritratte in Hd dal telescopio italiano Vst

Tempo di lettura: 2 minutiSvelate le nuove immagini didell’universo vicino immortalate nei più minimi dettagli dalVst (Vlt Survey Telescope), gestito dall’Istituto nazionale di astrofisica presso l’Osservatorio europeo astrale (Eso) di Paranal, in Cile. Questa galleria di ritratti è solo un primo assaggio del più ampio studio che Vst sta conducendo su 27e permetterà di capire meglio i segreti della loro formazione ed evoluzione. Le immagini sono state realizzate nell’ambito del progetto Vst-Smash (Vst Survey of Mass Assembly and Structural Hierarchy) guidato da Crescenzo Tortora dell’Inaf a Napoli, e mostrano queste iconichenei minimi particolari, immortalandone la forma, i colori e la distribuzione delle stelle fino a grandi distanze dal centro.