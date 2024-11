Movieplayer.it - Zendaya mortificata per come ha trattato Josh O'Connor in Challengers: "Gli ho sputato e l'ho schiaffeggiato"

L'attrice si è sentita un po' in colpa al termine delle riprese del film ad alto tasso erotico di Luca Guadagninosi è recentemente scusata perhaO'durante le riprese di, in cui il suo personaggio e quello del collega, rispettivamente Tashi e Patrick, vivevano una turbolenta storia d'amore. La star ha ammesso a Vanity Fair di essersi "sentita davvero male" nel girare alcune sequenze insieme a O', in particolare la scena, poi diventata un fenomeno virale, in cui Tashi sputa a Patrick prima di consumare ancora una volta la loro contorta relazione sentimentale. "Cavolo, mi sono sentita davvero male con. Pensavo: 'Ti schiaffeggio e ti sputo continuamente addosso'. È una cosa orribile, mi .