Notizie.com - Stanno tornando i mercatini di Natale: sapete qual è il più antico d’Europa?

Leggi su Notizie.com

die il piùsi trova in Germania: scopriamolo assieme (e vediamo cosa fare).Con l’avvicinarsi del periodo natalizio, l’Europa si prepara a riaccendere le luci e a profumare l’aria con le spezie tipiche deidi. Tra questi, uno in particolare detiene un primato storico e culturale: il mercatino didi Dresda, noto come Striezelmarkt.Il mercatino natalizio piùha oltre 600 anni! – notizie.comLe origini dello Striezelmarkt risalgono al 1434, rendendolo il mercatino dipiùdel mondo. Questo evento annuale trasforma la città tedesca in un vero e proprio paradiso natalizio, dove tradizione e magia si fondono per creare un’esperienza indimenticabile per milioni di visitatori provenienti da ogni angolo del globo.