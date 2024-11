Sport.quotidiano.net - Pallone malato nei campionati dilettantistici. Allenatore picchia e insulta l’arbitro in Oratorio

Leggi su Sport.quotidiano.net

Nuovi episodi di violenza neilombardi. Oggi sono attese le decisioni del giudice sportivo in merito a quanto accaduto in occasione di un match della decima giornata di andata del campionato di Terza Categoria (zona di Legnano) nell’ultimo weekend, in cui un arbitro è stato aggredito eto durante la partita tra Oratori Cerro Maggiore e San Luigi Pogliano dall’della squadra padrona di casa. Secondo le testimonianze di alcune persone presenti, il direttore di gara sarebbe stato vittima di un comportamento violento da parte del mister: solamente l’immediato intervento di giocatori è dirigenti delle due società ha impedito conseguenze peggiori. Tutto è successo attorno al 15’ del secondo tempo per un mancato fischio delmentre l’Cerro era in svantaggio 1-2.