L'ultima campagna Gucci con protagonista Jannik Sinner, ora alle prese con l'ATP di Torino

Il primo titolo del Grande Slam agli Australian Open, il trionfo all’ABN AMRO Open di Rotterdam, poi la vittoria ai Miami Open ottenendo il suo secondo titolo Masters 1000 in carriera. Per poi ripetersi con la vittoria al Cincinnati Open, la conquista del secondo Slam della stagione vincendo gli US Open e quello del titolo al Shanghai Masters. Il 2024 è stato l’anno di. Dentro al campo, dove si è conquistato il numero uno del ranking a forza di dritti e rovesci. Ma anche fuori dalla tennis court, dove il suo stile molto italiano, scandito dalla sartoriae tecnologie avanzate Nike, sta dettando tendenza.per il Calendario Lavazza 2025, l’intervista video X In soli due anni ha conquistato il mondo del tennis lasciando senza parole tanto gli appassionati quanto gli esperti.