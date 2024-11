Lopinionista.it - Libri: in uscita “Gian Maria Volontè. L’attore scultore” di Giovanni Savastano

ROMA – La casa editrice Gremese annuncia l’imminente arrivo in libreria del volume ‘Volonté.di’, con prefazione di Paolo Morando. Quest’opera – edizione ampliata del precedente libro Recito dunque sono dello stesso autore – rende omaggio a uno dei più grandi attori del panorama cinematografico italiano e internazionale, tracciando un ritratto complesso e sfaccettato del grande attore, figura emblematica della recitazione, celebrata per la sua capacità di trasformarsi totalmente nei personaggi che interpretava.Volonté, scomparso prematuramente nel 1994, non era semplicemente un attore, ma un “attore”, come suggeriscenel titolo. Il suo approccio unico alla recitazione, che si avvicina alla sensibilità dell’artista che modella la materia grezza, lo portava a “scordarsi di sé” per diventare autenticamente il personaggio che interpretava.