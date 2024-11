Ilrestodelcarlino.it - Giornata dei diritti dell’infanzia. Eventi per educatori e genitori

In occasione dellainternazionale deie l’adolescenza, il Centro per le famiglie di via Ancona, gestito dall’Azienda Pubblica di servizi alla persona (Asp), rinnova l’impegno sul tema e propone una settimana tematica per raccontare iin relazione ai servizi dedicati ai più piccoli. Si tratta di una programmazione che mette al centro, insegnanti e operatori dei Servizi Sociali, ma che allo stesso tempo si pone l’obiettivo di creare occasioni di approfondimento e confronto per le famiglie. Si comincia lunedì alle 16:30, a Bibliostelle (via Cesenatico 1795, alla Casa Rossa di Ponte Pietra) con “alle storie!”, Letture sul tema deiper bambini einsieme alle volontarie di “Nati per leggere”. Martedì alle 9 al palazzo del Ridotto si terrà l’incontro “La mia voce” aperto a tutti e incentrato sul diritto alla partecipazione attiva dei minori nei loro percorsi di vita.