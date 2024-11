Quotidiano.net - G7 Turismo: Santanchè, settore chiamato a profondo rinnovamento

"Come il Rinascimento fu un momento di rinascita e innovazione anche ila unche guardi al futuro ma senza dimenticare le radici storiche e culturali che lo uniscono". Lo ha detto la ministra delDaniela Santanché in apertura del G7 dela Firenze, nel Salone dei 500 in Palazzo Vecchio, uno dei simboli del Rinascimento. "Ci troviamo - ha sottolienato - nello splendido Salone dei Cinquecento, un luogo di straordinaria rilevanza storica, politica e culturale. Questo spazio, nel cuore di Palazzo Vecchio, è espressione della grandiosità e della visione di un'epoca che ha posto l'uomo e il suo ingegno al centro del mondo. È proprio qui, in questo scenario unico, che abbiamo scelto di inaugurare la prima riunione del G7 dedicata al. Il Salone dei Cinquecento, con le sue preziose opere d'arte, è il simbolo perfetto della capacità di dialogo e confronto che caratterizza il nostro".