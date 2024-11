Dea Culpa a Sanremo Giovani 2024 | In ‘Nuda’ canto le emozioni che ho vissuto

Leggi su Funweek.it

Con il brano Nuda Dea(vero nome Alessia Gerardi, bergamasca classe 1999) si è aggiudicata un posto nella rosa dei talenti di. Disponibile in radio e sulle piattaforme digitali dal 15 novembre, il singolo è scritto e composto dalla cantautrice con Alessandro Fava e Anas El Hirech. “Il verso che secondo me rappresenta di più Nuda è nemmeno te ne accorgi anche quando sono nuda. – ci spiega la giovane artista – Nonostante sia un pezzo molto autobiografico, credo che ognuno vi si possa ritrovare. Perché la scoperta di noi stessi è una delle cose più difficili di fronte alle quali ci pone la vita”.“C’è chi ha la fortuna di riuscire a capirsi subito e c’è, invece, chi ha difficoltà”, prosegue. “Ed è brutto quando ti scopri con un’altra persona, che pensi di amare essendo ricambiata, ma in verità quella persona amava una te con delle maschere.