Notizie.com - Con lo smartphone alla guida in autostrada, il fenomeno dilaga: il nostro viaggio sulla A1 per comprenderne la portata

, unnte e pericoloso. Ilandata e ritornoA1, tratto Napoli-Roma.È abitudine e la scena è molto comune, immaginatela: sietedell’auto, losquilla. Vi è appena arrivato un messaggio da un’app di messaggistica istantanea oppure una mail. La tentazione di rispondere è forte, e lo fate. Ma quel lasso di tempo breve che passa per scrivere un testo di pochi caratteri, possono essere un rischio per la vostra vita e quella degli altri. “In quei pochi secondi si percorrono 20, o 30, oppure 40 metri al buio:cieca”, come ha spiegato ai nostri microfoni il vicequestore della Polizia di Stato Alessandro Ciotti. Per comprendere ladeldell’utilizzo degli, connesso all’uso abnorme che facciamo di questi dispositivi, abbiamo intrapreso unsu una delle autostrade più trafficate d’Italia, la A1, nel percorso di andata e ritorno Napoli-Roma, un sabato di inizio ottobre.