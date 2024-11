Nerdpool.it - Chicago Med sta per avere il più sconvolgente e inaspettato dei ritorni!

Il finale autunnale della stagione 10 diMed sta per dare il benvenuto a un tuffo nel passato: l’ottavo episodio della stagione riporterà un membro originale del cast, visto per l’ultima volta nella quarta stagione!Come anticipato nel promo dell’episodio, “Love Will Tear Us Apart”, il membro originale del cast Rachel DiPillo farà il suo ritorno dopo più di sei anni dall’uscita dalla serie, riprendendo il ruolo dell’ex specializzanda in psichiatria del dottor Charles, la dottoressa Sarah Reese.La dottoressa Reese, interpretata dalla DiPillo, è stata una parte centrale delle prime tre stagioni dello show, con il suo rapporto di mentore/amicizia con il dottor Charles che si è distinto come uno dei preferiti dai fan. Purtroppo, i due personaggi non sono finiti nel migliore dei modi: la dottoressa Reese ha lasciato il Med nella première della quarta stagione, quando ha scelto di continuare la sua specializzazione in un altro ospedale dopo aver scoperto che il dottor Charles aveva quasi lasciato morire suo padre.