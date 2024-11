Ilgiorno.it - Adolescenti e malessere psicologico, Interapia li prende per mano

Leggi su Ilgiorno.it

Saronno, 14 novembre 2024 – Un progetto terapeutico rivolto agliper affrontare nel modo più professionale possibile le numerose problematiche che oggi affliggono in modo particolare i ragazzi compresi tra i 15 e i 17 anni . L'innovativa proposta vede coinvolti gli psicologi e gli psicoterapeutici diche da oltre un anno opera a Saronno: " Il targhet di questo progetto hanno dichiarato i titolari Simone Sottocorno e Davide Marzorati - è il mondo deglidove il gioco di ruolo rappresenta una potente tecnica non convenzionale nella psicoterapia che permette ai giovani di esplorare emozioni , conflitti e relazioni in un ambiente protetto favorendo il miglioramento delle competenze sociali ed interpersonali. Si tratta in sostanza di sessioni studiate e progettate per promuovere il, benessereattraverso attività ludiche".