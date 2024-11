Anteprima24.it - Valorizzazione e recupero dei borghi, gli Architetti ad Aterrana

Tempo di lettura: 2 minutiSi terrà a Montoro, sabato 16 novembre dalle ore 9.30 presso la chiesta di Montevergine in via Madonna delle Grazie il convegno “Strategie per ile ladei centri minori – Proposte per il Borgo di” patrocinato dal Comune di Montoro, dall’Università degli Studi di Salerno, dall’Ance e gli ordini professionali deglidi Avellino e Salerno. L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali di Salvatore Carratù, Sindaco di Montoro, Rizieri Buonopane, presidente della provincia, Erminio Petecca, presidente degliirpini, Pasquale Caprio, presidente deglisalernitani, Fabio Napoli, presidente Ance Salerno, Silvio Sarno, presidente Ance Avellino e Tiziano Zarra, terza missione Università di Salerno. Interverranno i professori Pierfrancesco Fiore e Antonio Nesticò.