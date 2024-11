Liberoquotidiano.it - Ue: Benifei (Pd), 'Ursula sbaglia a nominare Fitto vice, potrebbe perdere molti voti'

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Il problema (su Raffaele- ndr) non è la funzione di commissario ma dipresidente". "Non possiamo accettare di mettere nel cuore dell'amministrazione europea chi rappresenta un partito contro lo Stato di diritto, contro l'ambiente, contro l'integrazione europea". Così l'europarlamentare dem Brando, secondo cui chiedere avon der Leyen di ritirargli il ruolo dipresidente "è la soluzione più corretta. Poi ascolteremo le proposte della presidente della Commissione. Per i socialisti, però, non c'è alcuna ragione politica di premiare l'Ecr se non coprirsi le spalle a destra". E se von der Leyen risponde no? "Continueremo a discutere nel gruppo su come reagire. Ma avvertiamo la presidenza della Commissione che sarebbe una scelta molto rischiosa per il futuro della istituzioni europee".