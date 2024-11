Quotidiano.net - Scott: "Al mio segnale, riscatenate l’inferno"

Esce domani in Italia – in anticipo su Stati Uniti e Gran Bretagna – Il gladiatore 2. Sangue e arena, spade e pettorali scintillanti, Colossei e colossali battaglie. Rinoceronti in fiamme al largo dei bastioni di Orione, imperatori feroci, guerrieri impavidi: l’attesa, l’hype, come dicono quelli bravi, è altissima. Per il debutto americano, gli analisti prevedono 65 milioni di dollari di incassi, una manna per il box office americano, affossato dai flop di Megalopolis di Coppola e di Joker: folie à deux. Un gladiatore potrebbe risollevare le sorti del cinema mondiale. Ma il vero gladiatore, a pensarci un attimo, è lui: George Ridley. Ottantasette fra quindici giorni. Instancabile nel macinare cinema: Tutti i soldi del mondo, quando riuscì a rigirare le scene in tempo record facendo sparire Kevin Spacey dal film, e poi House of Gucci, il Napoleon con Joaquin Phoenix e, appena finito il montaggio di quello, rieccolo sul set del Gladiatore 2.