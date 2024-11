Gaeta.it - Protezione Civile: si conclude l’esercitazione ‘VDX24’ in Montagna con militari e volontari

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterdiconosciuta come ‘VDX24‘ ha preso piede sulle Alpi Bellunesi, coinvolgendo per una settimanain simulazioni approfondite e realistiche. Questa iniziativa ha visto la partecipazione delle truppe Alpine dell’Esercito e deidell’Associazione Nazionale Alpini , unendo forze in uno scenario di crisi di rilevanza internazionale. Lo scopo principale dell’addestramento è stato quello di preparare adeguatamente i partecipanti a fronteggiare situazioni di emergenza di grande impatto, in un contesto complesso e sfidante.Un’iniziativa di grande rilevanzaL’intera attività, contraddistinta dalla sigla VDX24, è stata progettata in sinergia con‘Valnatisone 24‘, condotta dalla brigata alpina Julia, in corso nella regione del Friuli.