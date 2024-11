Ilrestodelcarlino.it - Prevenzione e cura del diabete

L’appuntamento scientifico – dal titolo “e benessere: giornata mondiale del” - si svolgerà domani dalle 15 alle 18 alla Sala Estense, in piazza del municipio e sarà diviso in due sessioni. Nella prima sarà dato spazio e parola alle Associazioni Adfe (associazioneFerrara odv), Adico (associazione diabetici Copparo) e Agpc (associazione per l’aiuto ai giovani con). La seconda sessione sarà invece dedicata al “ruolo dei Professionisti” nel trattamento edi questa patologia. Si parlerà diin età pediatrica, di supporto alla persona connel contesto ospedaliero, dei percorsi dicardiovascolare avanzata, del PDTA, della tecnologia al servizio del benessere e del team diabetologico nell’evoluzione tecnologica: l’infermiere “smart”.